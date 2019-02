Veskimägi: tahan uskuda, et Kaliningradi eralduskatses pole midagi pahatahtlikku

Eile Riias toimunud Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemihaldurite kohtumisel otsustati edasi lükata Balti riikide eralduskatse seoses vahepeal teatavaks saanud Vene Föderatsiooni süsteemihalduri otsusega korraldada ennetavalt 24.-26. mail Kaliningradi regiooni saartalitluse katse. Samal koosolekul lepiti kokku jätkata tööd Balti elektrisüsteemi saartalitluse võimekuse loomiseks.

“Ma tahan uskuda, et seal ei olnud midagi pahatahtlikku,” märkis Eleringi juht Taavi Veskimägi. “Koos Balti eralduskatsega oleks toimunud ka Kaliningradi eralduskatse ja venelased tahtsid olla kindlad, et Kaliningrad ei kustu siis ära kui Leedu Kaliningradi lahti ühendab.”

“Anname venelastele võimaluse siis enda katse teha ära, ilma võtmata riske, kas kulutada hulga raha ja Kaliningradi katse ebaõnnestumisel kirjutada see korstnasse või teha ühepoolselt ilma venelastega kokku leppimata enda katse, mis kindlasti eskaleerib pingeid ja mida pole rahumeelse lahutuse läbi viimiseks vaja,” märkis ta. “Sellel edasi lükkamisel ei ole mingit mõju 2025 desünkroniseerimise eesmärgi saavutamisele. Küll aga Kalingradi katse õnnestumisel võime lõplikult tõdeda, et vastastikune sõltuvus Venemaa ja Balti riikide elektrisüsteemide talitluse vahel on lõppenud.”

Balti riikide elektrisüsteemi eralduskatse jooksul oleks siinne elektrisüsteem eraldatud 12 tunniks täielikult lahti Venemaa elektrisüsteemist ja pandud tööle iseseisvalt nö saarestununa, jäädes siiski alalisvooluühenduste kaudu seotuks Põhjamaade ja Poolaga.