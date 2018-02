Vesterbacka plaanile tõmmati kriips peale. Edasi minnakse koos või ilma temata

Kui Peter Vesterbacka alles mõne nädala eest Tallinnas oma Talsingi tunneli plaani tutvustas, oli entusiastlikke inimesi saalis palju. „See on revolutsiooniline!”, „See mees soovib süsteemi raputada!” olid kuulajate emotsioonid. Nimelt tahab tema meeskond tunnelit teha idufirma moel – alustada juba sel aastal kaevamist ja esilekerkivate probleemidega töö käigus tegelda. Ta elas lootuses, et bürokraatlikud masinavärgid teevad tema suhtes erandi ja ta näitab tulevastele projektidele teed. Paraku sai eile selgeks, et mingit Hiina investorite rahaga tunnelit suure tõenäosusega ei tule. Nii olulist rajatist ei saa anda erakätesse, oli meie majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni sõnum.