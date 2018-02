Veteranpoliitik Berlusconi tembutab taas. Tema valimislubadused võiks ka Eesti poliitikud kadedaks teha

Viimati kui Silvio Berlusconi viis läbi valmiskampaaniat, oli 76-aastane mees võitlemas alaealisega seksisüüdistuste tagajärgede tõrjumisega, kirjutab Bloomberg.

Nüüd, 81-aastasena, on miljardär leidnud teema, millega Itaalia valmistel valijatele hinge pugeda. Ta lubas kaitsta kasside ja koerte ning nende omanike huvisid.

Lisaks maksude alandamise ja pensionite tõstmise lubadustele lubab neljakordne peaminister loomakliinikutes lemmikloomade tasuta tervisekontrolle, loomatoidule maksusoodustusi ja lemmiklooma võtjatele maksusoodustusi. Teles on ta viimasel ajal sageli oma valge puudli Duduga.

Itaalias on 4. märtsil parlamendivalimised. Küsitlused näitavad, et Berlusconi koalitsioon võib olla ainus, kes suudab kokku panna töötava enamuse. Kuna 40 protsendil itaallastel on lemmikloom, võib Berlusconi tabada närvi, ütles Londonis asuva ADA Economicsi asutaja Raffaela Tenconi.

„Itaalia vajab rohkem meelelahutust,“ ütles ta. „Mõistlik on kõik, mis teeb peredel elu paremaks.“

Berlusconi ei saa kunagi Itaalia presidendiks seoses 2013. aasta maksupettuse kuriteos süüdimõistva otsusega. See pole teda peatanud vedamaks oma Forza Italia kampaaniat.

Loe veel

20. jaanuaril Itaalia loomasõprade liikumise üritusel oli Berlusconi koos valge terjeriga. Ta lubas loomaõiguste seadust oma valitsemise esimese saja päeva jooksul, mis määrab selgelt, mis saab lemmikloomast koeraomaniku perekonna lahutuse või surma järel. Samuti keelustatakse loomakasvatus karusnaha saamiseks.

„Mitte ükski teine partei Itaalia poliitikas pole sellise jõu, energia ja selgusega rääkinud meile südamelähedastel teemadel nagu seda on teinud Berlusconi,“ ütles liikumise juht Michela Vittoria Brambilla.

Berlusconi tahab kehtestada igakuised tasuta lemmiklooma tervise ülevaatused ja eemaldada käibemaksu lemmikloomatoidult ja -toodetelt.

Berlusconi pressiesindaja ütles, et temal on juba läinud käest järg, kui palju on Berlusconil lemmikloomi. Kindlasti on tal aasta tagasi Sitsiiliast lemmikloomavarjupaigast võetud kolm Maremma-Abruzzi lambakoera. Mullu märtsis ütles ta, et Berlusconil on erinevates residentsides 21 koera.