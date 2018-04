Veterinaar- ja toiduamet peatas Tallinna Keskturul tundmatu päritoluga liha müügi

Veterinaar- ja toiduameti ametnikud leidsid Tallinna Keskturult kokku enam kui 300 kilogrammi tõendamata päritoluga veiseliha. Liha kõrvaldati müügilt ning see saadetakse ümbertöötlemisele loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõttesse.

„Selline skeemitamine on ebaaus eelkõige tarbija suhtes, kes ostab heauskselt ohutut ja kvaliteetset kaupa, kuigi sellise liha puhul ei saa kindel olla kummaski omaduses. Loomulikult on see ebaaus kõikide nende loomakasvatajate ja liha väärindajate suhtes, kes õiguskuulekatena täidavad kõiki nõudeid alates loomade pidamisest kuni lihana turule jõudmiseni,“ ütles Harjumaa veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) jälgib sel aastal erilise tähelepanuga turgudel müüdava liha ja ka muude toidukaupade päritolu ja selle tõendatavust.

Turuleviidava toidu osas kehtib üldine põhimõte, et toit peab olema inimese tervisele ohutu ja vastama nõuetele. Liha puhul tähendab see seda, et loomad, kellelt liha pärineb, peavad olema peetud kõikide kehtivate nõuete kohaselt ning tapetud tegevusloaga tapamajas.

Lubatud on loomade tapmine isiklikuks tarbeks, kuid ka oma tarbeks veist tappes tuleb VTA-d teavitada ja loomaarst peab looma üle vaatama.