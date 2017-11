AFP

World Economic Forum (WEF) on kokku pannud videoloo, mis näitab Hiina majanduse tohutut võimsust ja ressursse. Järjestatud on kümme Hiina - kohati täiesti tundmatut - linna, mille SKT on sama suur kui tervetel riikidel. Ja me ei räägi siin võrdlusest vaeste arenguriikidega, vaid suurtest tegijatest nagu Norra, Rootsi, Belgia, Iisrael või Argentiina.