AFP

World Economic Forum (WEF) on kokku pannud videoloo, mis näitab Hiina majanduse tohutut võimsust ja ressursse. Järjestatud on kümme Hiina linna, mille SKT on sama suur kui tervetel riikidel. Ja me ei räägi siin vaestest arenguriikidest, vaid suurtest tegijatest nagu Norra, Rootis, Belgia, Iisrael või Argentiina.