VIDEO | Aivar Sõerd: on risk, et jääme eelarvega ikkagi struktuursesse miiinusesse

Endine rahandusminister Aivar Sõerd leiab, et hoolimata valitsuse sammudest võib eelarve ikkagi struktuurselt miinusesse jääda. Seda seetõttu, et Euroopa Liit hindab praegust miinust palju kõrgemaks, kui rahandusministeerium.

"Olenemata sellest, et oleme majanduskasvu harjal ja maksud laekuvad nii hästi, et riigikassa ajab lausa üle (välja arvatud aktsiisid), on ikkagi risk, et struktuurselt oleme miinuspoolel. Nominaalne positsioon on parem - majanduskasvu kõrgajal peabki see nii olema, oleks mõeldamatu, et ka nominaalselt oleks miinuspoolel. Erinevus rahandusministeeriumi ja ELi prognooside vahel on liiga suur," märkis Sõerd.