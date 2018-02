VIDEO | Alkoaktsiooni üks korraldaja: Eesti peab muutma maksusüsteemi ka toidu, kütuse ja ehitusmaterjalide osas

Täna startisid Eesti eri paigust autokolonnid Läti piiri suunas. Tegemist on protestiaktsiooniga valitsuse maksu- ja aktsiisipoliitika vastu. Üks ürituse organisaatoritest Guido Arusoo rääkis Delfile, miks üritus korraldati ning millise sõnumi protestijad saata soovivad.

Arusoo ütleb, et nad ootasid Tallinnasse 200 autot. Nad soovivad, et Eestis muudetaks maksusüsteemi, et ka toit, kütus ja ehitusmaterjalid oleks odavamad. Tema sõnul soovivad poliitikud neid vaid mustata, kui püüavad väita, et protestijate näol ei ole tegu Eesti patriootidega. Delfi kaamera ette jäi ka üks kohale tulnud auto(alko)kolonni liige, kes muuseas ütles, et läheb niisama naaberriiki külastama, aga kui seal alkoholi on, siis võib ka seda võtta.