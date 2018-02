VIDEO | Ametiühingute keskliit: paljud kardavad streigiga liituda, sest viimasel ebaseaduslikul tööseisakul vallandati kolm töötajat

Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et Rakvere tapamaja töötajate streigi osalejate arv pole veel selge. Tema sõnul kardavad osad töötajad toetusstreigist osa võtta, sest viimase ebaseadusliku tööseisaku järel vallandati kolm töötajat. Tänane streik on aga seaduslik.

Tänane hommik oli Arhangelski jaoks unine. "Meie inimesed olid kohal juba kell 5.30, et inimesi registreerida. Nüüd hakkab kohe põhirahvas tulema ja me registreerime neid streigile. Hetkel ei oska streikijate arvu öelda. Aee arv võib olla 50 või 100," ütles ta.

Toetusstreigis osalejate arvu võivad tema sõnul piirata mälestused ebaseaduslikust tööseisakust, millest töötüli alguse sai. "Kindlasti on mingid mälestused, kus inimesi vallandati ja inimestel on kartus, et streik on jälle ebaseaduslik. Kuid ma rõhutan, et kõik on seaduslik ja ka poole päeva pealt või homme ja ülehomme saab toetusstreigiga liituda," ütles ta.

"Toetusstreik tähendab seda, et inimene, kes ei tööta tapamajas saab kolme päeva jooksul minna toetusstreigile. Ta võib liituda ka homme või kolmandal päeval ja ta võib ka igal hetkel tööle tagasi minna," selgitas Arhangelski.