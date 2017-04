VIDEO: Ametiühingute liidu esimees: hea, et peale kuut kuud midagi liikuma hakkas

Eesti energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma ütles, et pikett läks korda, kuigi tööandjaga on palju eriarvamusi. Eesti Energia viimane pakkumine on tema sõnul esimene edasiminek kuue kuu jooskul.

Eesti energeetikatöötajate ametiühingute liidu esimees Sander Vaikma ütles, et pikett läks korda. "Loomulikult on meil tööandjatega eriarvamusi. Muidu me ei oleks siia kogunenud. Tööandjate sõnavõttu on raske kommenteerida. Selge on see, et täielikult tõele see ei vasta ja kindlasti me ei ole seda meelt, mida tööandja arvas ja kuulajatele rääkis."

Osa, mis Vaikma sõnul täielikult tõele ei vasta, puudutab keskmist töötasu, mis juhatuse liikme Raine Pajo sõnul on 1400 eurot. "Täna hommikul arutasime, et kui võtta tütarettevõtest näiteks Enefit energiatootmise, siis bruto keskmine töötasu on umbes 1000 eurot, kindlasti mitte 1700, 1600 või 1500 eurot."

Milliste hüvede eest ametiühingud võitlevad? "Need pole hüved. Need on lepinguga kokku lepitud lisatasud õhtuse ja öise töö eest. Pole konkreetset protsenti, mis see palgast moodustab, sest see muutub. Protsent ei ole ülemäära suur, aga väga tihti tuleb ette ootamatuid väljakutseid , mis tähendab, et töökoormus on väga suur. Keskmine sissetulek tuleb ränga tööga. Ületöötamine mõjutab ka tervist ja pereelu," rääkis ta.

Piketiga üheaegselt jagasid Eesti Energia esindajad laiali pressiteate, milles tegid pakkumise kompromisse saavutamiseks. Selles seisis, et töötajate põhipalka tõstetakse kolm protsenti, lisaks jaanuaris toimunud viieprotsendilisele palgakasvule. Lisaks säilitatakse kõik kehtivad lisatasud ja soodustused, kuid vähendada samas töötajate lisapuhkusi kuni seitsme päeva võrra.

Loe veel

Hiljem Eesti Energia teadet kommenteerides ütles Vaikma, et tegemist on hea uudisega. "Ausalt öeldes oli see kompromiss mulle uudis. Hea, et peale kuute kuud midagi liikuma hakkas. Pealegi rääkida ja arutada võib kõike, aga konkreetne pakkumine on see, mis on paberil," ütles ta.

Algselt oli pikett plaanitud Eesti Energia hoone juures, miks siia tulite? "Kuna Lelle tänav 22 on ka teisi rentnike peale Eesti Energia, siis nad piketti ei soovinud. Ja kuna kinnistu omanik on meie jaoks selles töötülis kolmas osapool, keda nõudmised ja konflik ei mõjuta. Seega me ei tahtnud neile halba ja tulime siia," selgitas Vaikma.