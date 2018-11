VIDEO | Ärileht küsib: mida teeksite teise pensionisamba rahaga, kui saaksite selle kohe välja võtta?

Helir-Valdor Seeder (Isamaa esimees): Mul pole teist sammast. Olen oma raha kasutanud jooksvalt ja investeerinud parimal moel. Usun, et mu raha on paremini paigutatud kui hüpoteetilises sambas. Kõigepealt olen võitnud läbi riiklikku pensioni ehk esimese samba, 4% on jäänud sinna alles. Minu investeering ja sääst on jäänud esimesse sambasse, selle võrra on mu riiklik pension suurem kui nendel, kes on investeerinud teise sambasse.

Nii palju kui võimalik, olen investeerinud kinnisvarasse. Mul on natuke maid, kuhu oleme talu soetanud, peame loomi, kaheksa hektarit on metsamaad. See sõltub inimese võimalustest, valmisolekust, teadmistest, kuhu ta vaba raha investeerib.

Indrek Neivelt (ettevõtja): Esimene asi, laenud tuleks tagasi maksta. Ja kui siis raha üle jääb, tasub mõelda, mida sellega teha. Teise samba tõttu läheb esimene väiksemaks. Seega teine sammas on petlik. Nõu on võimatu anda, igaüks on erinev. Osa tunneb rõõmu ega taha midagi kõrvale panna, teine paneb kogu aeg kõrvale. Ja las nad olla. Ärme sunnime kõiki kohustuslikus korras kolhoosi astuma.

Inimene nagunii ei mõtle pensionile, enamik ei mõtle. Tegelikult on esimene sammas täiesti töötav süsteem, teist pole sinna kõrvale vaja. See ei lahenda ühtegi probleemi.

Indrek Kasela (PR Foodsi juht ja investor, Reformierakond): Ei poolda ja olen ammu öelnud, et see on [Helir-Valdor] Seederi poolt mitte ainult poliitiliselt, vaid ka professionaalselt vastutustundetu sõnavõtt.