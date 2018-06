VIDEO | Börsi juht: ootasin Tallinna Sadama tulekut aastaid

"Aastaid," naerab börsi juht Kaarel Ots küsimuse peale, kui kaua ta Tallinna Sadama börsiletulekut ootas. "Suur samm on astutud, kindlasti ei tohi nüüd pidama jääda."

"Unes nägin, et järgmisel aastal tuleb üks suur riigifirma börsile," on Ots optimistlik ka Enefit Greeni suhtes.

Kuidas on välismaal IPOle reageeritud? "Seda peaks küsima mõne aja pärast, aga see oli üks eesmärke - täna on riigi käes endiselt suurimad ettevõtted, on vaja välisinvestorite tähelepanu äratada, mis siit paljuski 10-15 aastat tagasi kadus," sõnab Ots.

Kas väikeinvestoritele "tõmmati kott pähe", nagu meedias on osad arvamust avaldanud? "Sellist asja ma ei tea maailma praktikast, et jaeinvestorid oleks saanud suurema osa ettevõttest. Alati võib vastu olla ja solvuda, aga olulisem on vaadata positiivset," märgib Ots.