VIDEO | Dmitri Jegorov: võimalik, et ma eksin, aga ei saanud pensioniprobleemide eriarvamusest vaikida

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov avaldas eile õhtul Twitteris säutsud, kus ta teatas, et ei nõustu valitsuse samal päeval vastu võetud pensionisüsteemi reformimise otsusega.

Pensioniteema on nii mitmetahuline, et ametnikel on erinevad seisukohad, ütles Jegorov Ärilehele antud intervjuus.

„On paratamatu, et ühtesid otsuseid tuleb eelistada teistele,“ lausus ta. „Ma ei näe siin mitte mingisuguseid probleeme.“

Kas pensionireformi tagajärel hakkab vohama ümbrikupalk ja hariduse omandamine muutub tööstaažiga võrreldes teisejärguliseks, seda me ei tea ette, ütles Jegorov. Pensionireformis on ette nähtud vaheetapp, kus toimub vahehindamine.

„Inimesed mõtlevad ümbrikupalgaga nõustumise või mittenõustumise otsustamisel ka pensionile,“ märkis ta. „Noored mõtlevad sellele vähem, vanemad rohkem.“

Ta ütles, et pensiooni teise samba osas on oluline, mis saab sellest rahast.

„Kui teist sammast enam ei ole ja neli protsenti sotsiaalmaksust mida praegu riigi poolt teise pensionisambasse makstakse, kulutatkase mingil muul eesmärgil, siis me peame selle ka statistiliselt lisama maksukoormusesse,“ rääkis ta.

Mida arvab Jegorov sellest kes ja kuidas pensionisammast lammutab, saab vaadata videost.