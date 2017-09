VIDEO | Donald Trump lasi väiksel ettevõtjal Valges Majas muru niita

USA president Donald Trump tuli vastu kuuendas klassis õppiva Frank Giaccio palvele niita Valges Majas muru. Nimelt teeb poiss reklaami oma värskele firmale.

2. augustil toimunud pressikonverentsil luges Valge Maja pressisekretär ette Donald Trumpile mõeldud kirja 10-aastaselt Frank Giacciolt. "Kuigi ma olen alles 10-aastane, siis tahaksin näidata rahvale, milleks noored võimelised on. Ma imetlen Teie kogemust ettevõtluses ning olen alustanud nüüd oma äriga," kirjutas poiss.

Nimelt soovis poiss minna Valge Maja muru niitma, et oma alustavat ettevõtet reklaamida.

Eile täituski nüüd juba 11-aastase Giaccio soov: president Trumpi pilgu all tegi ta Valge Maja hoovi korda.

"Näete, siin on meie riigi tegelik tulevik," ütles president Trump. "Me oleme väga õnnelikud. Võib-olla on Frank kunagi ka president," ütles ta.

Franki isa Greg Giaccio ütles, et poeg kirjutas kirja kohe peale oma muruniitmisega tegeleva äri loomist. Giaccio ise töötab ka valitsuses nõunikuna ning ka teised tema lapsed on kõrgetele ametitele kirju saatnud. "Üks mu noorem laps tahtis saata kirja NASA-le, et kuu peale lennata," naeris ta.