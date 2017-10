VIDEO | Dubais tegi esimese õhulennu droon-takso

Dubais testiti maailma esimest lendavat droon-taksot Volocopter, kirjutab Bloomberg.

Isejuhtiv takso on vaiksem ja keskkonnasäästlikum kui traditsiooniline helikopter. Korraga mahub sõitma kaks inimest.

Dubai püüdleb transpordiinnovatsiooni poole

Dubai on seadnud eesmärgiks, et 2030. aastaks oleks veerand linna sõidukitest isejuhtivad. Tegelikult ollakse graafikust maas - juba suvel pidid õhutaksod sõitma hakkama, kuid sellest ei tulnud midagi välja.

Saksamaal valmistatud Volocopter laeb oma akud täis kahe tunniga. Seejärel saab see sõita umbes pool tundi 48-kilomeetrise tunnikiirusega. Tippkiirus on õhumasinal aga pea sada kilomeetrit tunnis.

Tootja loodab, et esimene litsenseeritud Voloccopter jõuab turule järgmisel aastal, kuid hinda veel ei avaldata. Turvalisusele on palju rõhu pandud - masinal on tagavaraakud, -propellerid, -mootorid ja isegi langevari.

Uber aga näiteks plaanib 2020. aastaks luua omaenda versiooni "lendavast autost". Samuti panustas sarnasesse projekti 100 miljonit dollarit Google'i emafirma Alphabet.