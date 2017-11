VIDEO: Elon Musk on oma Los Angelese häärberitele kulutanud võimsa rahasumma

Tesla ja Space Xi tegevjuht Elon Musk on alati otsinud järgmist suurt asja. Viimasel ajal on selleks olnud tema elukoht või õigemini elukohad.

2016. aastal maksis Musk 24,25 miljonit, et soetada Los Angeles'is Bel Airi piirkonda juba oma viies maja. Selles majas on ehitustööd veel pooleli. Kokku on ta seal piirkonnas kinnisvarale kulutanud juba 72 miljonit dollarit. Summa kasvab pidevalt.

Muski pearesidents on aga 17 miljonit dollarit maksnud häärber Santa Monica mägede all. Ta ostis selle 2012. aastal. See laiub 1881 ruutmeetril.

Majal on seitse magamistuba. Selle juures on tenniseväljak ja bassein. Tal on ka kodune jõusaal, kino ning võimalus mängida videomänge. Muski sõnul aitab viimane tal lõdvestuda.

Musk on sündinud Lõuna-Aafrikas, aga tema praegune kodupaik on Los Angeles. Samas on tema soov koloniseerida Mars. Kindlasti soetab ta siis sinnagi midagi.

Artikli päises olevas videos tutvustab Musk muuseas oma vinget kodu Santa Monicas.