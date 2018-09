VIDEO | Elon Musk üllatas vaatajaid, kui suitsetas otse-eetris kanepit ja jõi viskit. Tesla aktsia kukkus aga muul põhjusel

„Kas see on joint? Või on see sigar?" küsis Musk ja sai vastuseks, et see on sigaret, mis sisaldab marihuaanat ja tubakat. Kalifornias on marihuaana tarbimine legaalne.

Rogan küsis, et kas ettevõtja on seda proovinud ja sai vastuse: „Jah, ma arvan, et ma olen üht kunagi proovinud."

„Sa vist ei saa, aktsionäride tõttu," ütles Rogan ja Musk vastas: „See on ju legaalne, eks?"

Enne seda olid kaks meest rääkinud pikalt inimlikkusest, tehisintellektist, Teslast ja Hiinast.

Lisaks tõi Musk stuudiosse oma firma leegiheitja, mis müüdi läbi päevadega läbi, kui see aasta alguses müügile tuli.

Rogani podcast „The Joe Rogan Experiece" on üks populaarsemaid podcaste USAs. See kestab viis tundi. Muski intervjuu vältas sellest umbes poole. Muski intervjuu otseülekannet vaatas 450 000 YouTube'i vaatajat ning tema tellijate arv on 3,2 miljonit.

Muski on viimasel ajal saatnud erinevad skandaalid. On kerkinud üles küsimus ka tema vaimse tervise ja mõnuainete tavitamise kohta. Ta tegi augustis avalduse, et viib börsifirma taas erakätesse. See tekitas möllu ning ka tema enda firma inimesed olid sellest uudisest šokis. Tänaseks on mees oma toonasest Twitteris tehtud säutsust siiski taganenud.