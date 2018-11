VIDEO | Endiselt kuum nimi. Kass, kes on toonud sisse üle 100 miljoni dollari ja ei näita peatumise märke

See mitte just kõige nunnum, aga väga omapärane superstaar on kokku raha sisse toonud üle 100 miljoni dollari. Ta sündis 2012. aastal Arizona osariigis Morristownis. Tema omanik on Tabatha Bundesen, kes oli kunagi Red Lobsteri nimelise söögikoha ettekandja. Kassi nägu on väga eriline ja seetõttu on tema hüüdnimi Grumpy Cat ehk „torisev kass". Tegelikult on tema näoilme üheks põhjuseks kasside kääbustus. Teda tundvad inimesed ütlevad siiski, et tegu on toreda, rahuliku ja lahke kassiga.

Kõik sai alguse 2012. aastast, kui Tabitha vend Bryan postitas pildi kassist Redditisse. Teised Redditi kasutajad hakkasid selle juurde kirjutama tekste. Ja sealt algas tema edulugu pihta.

2018. aasta oktoobri lõpu seisuga on ametlikul Grumpy Cati lehel 8 miljonit meeldimist. Tema YouTube'i videod on saanud 38 miljonit vaatamist. Tal on 1,5 miljonit Twitteri jälgijat ja 2,4 miljonit Instagrami jälgijat. Kass on olnud mitmete suurte väljaannete kaanel. Ta on võitnud mitmeid veebiauhindu. 2012. aastal valis MSNBC ta kõige mõjukamaks kassiks.

Grumpy Cati manager on Ben Lashes, kes on erinevate kuulsate kasside esindaja. Teiste seas on tema klientideks ka Keyboard Cat ja Nyan Cat. Kassi omanik ei tööta enam Red Lobsteris vaid ta hoolitseb kiisu kalendri eest. Bryan, kes kogu asjale alguse pani, on vastutav kassi sotsiaalmeediakanalite eest.

On erinevad tooted, esinemised, raamatulepingud ja palju muud on teinud temast ajaloo ühe kõige edukama loom-näitleja. Temast on saanud kaubamärk. Tootmises on pehmed Grumpy Catid. 2013. ilmus tema raamat. Kassitoodete tootja Friskies on ta võtnud enda „kõneisikuks"