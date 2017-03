VIDEO: Europarlamendi saadik: naised peavadki vähem palka saama, sest nad on vähem intelligentsed

Sotsiaalmeedias levib videoklipp europarlamendis toimunud sõnavõtust, kus 74-aastane Poola eurosaadik, paremäärmuslike vaadete poolest tuntud Janusz Korwin-Mikke kirjeldab emotsionaalselt, kuidas naised peavadki meestest vähem teenima, sest nad on "nõrgemad, väiksemad, vähem intelligentsed".

Pehmelt öeldes üllatavale sõnavõtule vastab teine saadik, hispaanlanna Iratxe Garcia Perez, kuidas ta on europarlamendis ühe põhjusena just sellepärast, et kaitsta Euroopa naisi selliste meeste eest nagu Korwin-Mikke.