VIDEO | Grupi nimel kannatamine

Organisatsiooni teemal intriige esitanud Mart Sooniku lühiloeng on üks 12-st, millega tähistati 12 aasta möödumist Tallinna ülikooli asutamise otsusest.

„Kuidas agendina struktuuris ellu jääda?“ pani oma intrigeeriva esinemise pealkirjaks Tallinna ülikooli avalike suhete lektor Mart Soonik. Alapealkiri „Organisatsioon kui vangla?“ sai veelgi küsitavam, aga ka vastatavam.

Sooniku üks selgeid tõdemusi on, et ilma üliinimliku pingutuseta pole võimalik organisatsioonist lahkuda, „Meid ei piira trellid ega rauduksed, vaid näiteks tasu, mida me ühest või teisest organisatsioonist saame,“ nendib ta.

Tallinna ülikooli asutamise otsuse tähistamise päeva fookuses oli kõigi kalleim vara ja esmane valik – tervis. 12 loenguga diagnoositi seisundeid, mõtestati tähendusi, vaadeldi trende, tehti järeldusi ja pakuti tulevikustsenaariume.