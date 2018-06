VIDEO | Hansson: eelarve oleks mõistlik koostada väikse varuga, et sügisel ei peaks paaniliselt uusi tuluallikaid või kärpekohti otsima

„Valitsusel oleks mõistlik koostada eelarve väikse varuga, et kui sügisel selgub, et olukord ei ole nii hea, siis ei pea hakkama kiiresti otsima täiendavaid tuluvõimalusi või kärpekohti,“ lausus Eesti Panga president Ardo Hansson keskpanga uut majandusprognoosi tutvustades.



„Peaks olema valmis halvemateks uudisteks järgnevatel kuudel,“ lisas ta.

Hansson lausus, et keskpank on rahul, et riigieelarve strateegias on eesmärgiks nominaalne ülejääk koos struktuurse tasakaaluga. „See on õige põhimõte,“ lausus ta.

Küsimus on Hanssoni sõnul aga detailides. Nii näiteks on keskpank oluliselt konservatiivsem ettevõtete tulumaksu laekumise osas.

Valitsus nimelt eeldab, et ettevõtted hakkavad rohkem dividende maksma, sest sellest aastast rakendus seadusemuudatus, mille kohaselt rakendatakse ettevõtetel regulaarsetele dividendidele 14-protsendiline soodustulumaksumäär. Madalamat maksumäära on lubatud kasutada ainult juhul, kui kasum jaotatakse juriidilistele isikutele.

Keskpank on aga konservatiivsem ega usu, et ettevõtted madalama maksumäära tõttu dividende maksma tormavad.

Hansson tõdes, et suuremate muudatuste mõju on keeruline prognoosida, sest määramatus on suur. Küll aga ollakse sügisel, mil ettevõtete eelmise aasta majandusaruanded on esitatud ning dividendiotsused kinnitatud, selles küsimuses oluliselt targemad.