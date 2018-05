VIDEO | Heiti Hääl: Eestis ei saa projekt bürokraatia tõttu kümne aastaga ehitusluba, Soomes on sama asi juba valmimas

Alexela grupi suuromanik Heiti Hääl rääkis majanduskonverentsil Teistmoodi Paldiski, et Eestis on vaatamata e-riigi kuulsusele asjad bürokraatia ja asjaajamise kiirusega halvasti.

Kütuseärimehe Heiti Hääle sõnul on Paldiski suurimaks probleemiks linna maine. "Ta ei ole nagu Eesti linn, teda võetakse ajalooliselt väikse Vene kiiksuga. Seda muidu ei muuda, kui seda tuleb inimestele tutvustada," rääkis ta.

Konverentsil arvasid poliitikud, et asjad on Eestis ikkagi hästi, samas Hääle sõnul on poliitikute ja ettevõtjate nägemus heast olukorrast suhteliselt erinev, mis tuleneb sellest, et töö tulemust hinnatakse erinevalt. "Ettevõtja jaoks on oluline, mis on ta kasumiaruande viimane rida. Poliitiku jaoks on oluline, kui palju ta sai valimistel hääli. Need kaks asja ei pruugi sageli kokku minna," ütles ta.

Ettevõtjate peamine sõnum poliitikutele on see, et Eestis on vaatamata e-riigi kuulsusele asjad bürokraatia ja asjaajamise kiirusega halvasti. "Näiteks 2008. aastal hakkasime tegelema Eestis LNG terminali projektiga ja me ei ole kümme aastat hiljem ehitusloani jõudnud. Soomes me hakkasime sellega tegelema 2014. aastal, ehitus käib ja me teame, et pooleteise aasta pärast on terminal valmis," tõi ta näiteks.