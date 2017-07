VIDEO | Indrek Kasela: Eesti toidutöösturid virisevad, aga aeg oleks jalad kõhu alt välja võtta

Täna kahes Briti ettevõttes enamusosaluse ostnud PRFoodsi juht Indrek Kasela sõnul müüvad britid oma kõrge kvaliteediga kalatooteid 2-3 korda kallimate hindadega kui nemad praegu. Nüüd kavatseb PRFoods ostetud firmade abil ka siinsete toodete hinda ja ettevõtte kasumlikkust kasvatada.

"Loodame oma eksporditurgu laiendada omandatavate ettevõtete kaudu. Nemad on alustanud väikese pereettevõttena, mis on kasvanud omavahendite arvelt. Nad müüvad oma tooteid 2-3 korda kallimalt kui meie seda teha suudame. Meie sõjaplaan ongi nüüd see, et saaksime oma tooteid müüa nende klientidele uute hindadega," selgitas börsifirma PRFoodsi juht Indrek Kasela, miks osteti 15,4 miljoni euroga 85 protsendine osalus perekond Leigh'dele kuuluvad firmad John Ross Jr. ja Coln Valley Smokery.

"Meie tehing on hästi näitlik. Ma olen olnud pidevalt kriitiline Eesti toiduainetöösturite osas, kes virisevad, et miks riik nende heaks midagi ei tee. Aga tasuks vahetevahel jalad kõhu alt välja võtta ja mõelda, mida meil maailmale müüa on!" Kasela rõhutab, et meie toiduainetetööstus on väga heal tasemel, aga võime end reklaamida on siiani väga kehv.

"Ma loodan, et me seadsime hea suuna teistele Eesti tööstustele, sest selle tehinguga on PRFoods kõige rahvusvahelisem toiduainetööstus Baltikumis üldse. Me müüme tooteid oma brändi all - me küll kasutame selleks nüüd Šoti nime, aga usun, et suudame selle tuules tõsta ka kodumaise nime tuntust.

