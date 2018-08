VIDEO | Interneti võlumaailm: 6-aastane multimiljonärist sensatsioon sai suurketi riiulitele oma tootesarja

Seeria nimi on Ryani Maailm ning L.A. Biz annab teada, et Ryan oli selle seeria „loovjuht". Ta lõi kolmeaastastele ja vanematele lastele tooteid pocket.watch digivõrgu abil. Kohe on ka näha, et toodete taga on laps, sest mänguasju on sarjas neli korda riietest enam: selles on neli erinevat t-särki ja 15 mänguasja.

Walmarti asepresident Anne Marie Kohoe on partnerluse üle väga õnnelik:

„See on esimene kord kui YouTube'i lapsstaar on loonud oma mänguasjade- ja riiete sarja ning meil on hea meel teha koostööd pocket.watchiga, et need tooted oleks Walmarti poodides saadaval."

Ryani Maailma toodete seas on mängulima, sõidukid, pehmed loomakesed ja palju muud. Teiste seas on ka nö pimesi ostetavad mänguasjad, kus laps saab alles koju jõudes ja karpi avades teada, mida ta täpsemalt ostis. Ta tutvustab neid mänguasju ka oma YouTube'i kanalis ja loodetavasti teeb ta seda samasuguse objektiivsusega nagu ta tavaliselt mänguasju hindab. Selle poolest on ta valdkonnas tuntud.

Ryani YouTube'i kanal teenib poisi perele miljoneid ja kanali sisuks on mänguasjadega mängimine. Tema kanalil on enam kui 10 miljoni tellija ning 2017. aastal teenis tema kanal 11 miljonit dollarit.