VIDEO: Itaalia firma pani kokku Putini ja Nokia 3310 telefoni. Hind sai soolane

Itaalia bränd Caviar haaras kiiresti kinni võimalusest ning hakkas tuunima Nokia poolt surnust üles äratatud 3310 mudelit. Kui tavamudeli hind on 49 dollarit, siis itaallased panid oma tootele külge 1600-dollarilise hinnasildi. Pole ka ime, telefoni peal on kuldne Putin.

„Selle kultustelefoni tagasitulek ei saanud jääda märkamatuks, niisiis lõid Caviari disainerid sellest kohe oma versiooni, lisades kulda, luksust ja stiili ning ka tõelist vene karakterit," on kirjas peamiselt Vene turule tootva ettevõtte veebilehel.

Caviar rõhub 3310 puhul samadele tugevustele, mis Nokia isegi - see on vastupidav ja aku peab väga kaua vastu.

Kui telefoni kõige kehvem omadus on see, et sel ei ole WiFi võimalust, siis Caviar peab sedagi tugevuseks. Telefon võimaldab sul puhata pidevast infosurvest, mis on tihti ka negatiivne ja ebaoluline.

„Me oleme sulle loonud parima telefoni: vastupidav, stiilne, kallis, vastupidava akuga ja see heliseb kõva häälega. Mõnikord on see just see, mida sa vajad."

Caviar on seni olnud peamiselt tuntud selle poolest, et tuunib Vene turu jaoks Apple'i tooteid. Need säravad veelgi enam ja nende hind on tunduvalt kallim.