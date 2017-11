VIDEO JA FOTOD | Artur Talvik ja Igor Gräzin lähevad Rail Balticu dokumente uurima

Artur Talvik ja Igor Gräzin suundusid täna rongitäie rahvaga Toompealt superministeeriumi juurde, kust edasi läksid juba kahekesi - Rail Balticu salastatud dokumente lugema. Ärileht uuris meestelt, mida nad kohtumiselt loodavad.

"Tänane aktsioon algas väga sümboolses kohas, 50 meetri kaugusel ühest Eesti kõige legendaarsemast investeeringust, miljonipeldikust," naeris Igor Gräzin.

"Oleme nii palju vaba Eesti ajal näinud seda, kuidas rahadega on susserdatud ja seda salatsemisega varjatud. Tahame, et igasugune asjaajamine, mis on seotud Rail Balticuga - ja mitte ainult Rail Balticuga - oleks läbipaistev ja arusaadav," ütles Artur Talvik.

"Mulle on saadetud dokumente, kus on mustad laigud peal, kust väite sisu peaks välja tulema. Minister ütleb mulle, et neile on Läti ja Leeduga suhted olulisemad, kui avalik asjaajamine," sõnas Talvik.