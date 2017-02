VIDEO ja FOTOD: EKRE juht Arsenali kinnistute müügist: kõik on JOKK, aga imelik sellegipoolest

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni liige, EKRE juht Mart Helme ütles pärast seda, kui komisjon oli ära kuulanud Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu esimehe Tarmo Porgandi, et iseenesest on Arsenali kinnistute müügi puhul kõik juriidiliselt korrektne, kuid välja paistab see kõik ikkagi väga imelik.