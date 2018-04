VIDEO ja FOTOD | Jaak Aab astub joobes juhtimise ja kiiruseületamise eest tagasi

Jaak Aabi erakorraline avaldus

Aab kordab: "Pole õigustust"

Aab jäi vahele Tartu ringteel Lõunakeskuse juures. "Sõitsin ringi pealt välja ja kahjuks ületasin ka kiirust."

Kellest saab järgmine minister? "See on peaministri otsus, kuidas asjad edasi lähevad. Tema käest tuleb küsida, kuidas see protsess edasi läheb, seni täidan ministrikohuseid."

"Olin sõprade juures, sai saunas käidud, läks veidi hilja peale. Tarbisin ka kangemat alkoholi."

"Veelkord sügavad vabandused kõigi ees."

"Laupäeval vestlesin sel teemal peaministriga ja teavitasin teda oma otsusest. Vabandan kõigi Eesti inimeste, ametikaaslaste ja lähedaste ees. Tänan valitsuskabineti liikmeid hea koostöö eest. Riigieelarve strateegias said olulised asjad otsustatud, haldusreform ja maavalitsuste reform on lõpule viidud."

"Enda jaoks tegin selle otsuse kohe. Otsus tuli eelmise nädala alguses konkreetse väärteokaristusega, mis on üks kuu juhtimisõiguse peatamist. Viimastel nädalatel avastades pingsaid eelarvestrateegia läbirääkimis, ei tahtnud löögi alla panna oma haldusala."

"Ministriametis on see täiesti mõeldamatu. Olen oma õppetunni kätte saanud, loodan, et olen õppisivõimeline ja ei korda vigu. Minu elukaaslane ikka ütleb, et vaatamata eale ollakse õppimisvõimeline."

Jaak Aab: "Olen alati lähtunud põhimõttest, et väiksemagi kahtluse korral tuleb alkoholitarvitamisele järgnenud hommikul mitte autosse istuda. Paraku usaldasin 11. märtsi keskpäeval Tartust alustades oma enesetunnet. Ületasin ka lubatud kiirust, sõites 50 km/h alas 73 km/h tunnis. Politsei tuvastas mul joobe 0,23 promilli. Kahetsen juhtunut väga sügavalt."

Lähiminutitel esineb Jaak Aab erakorralise avaldusega