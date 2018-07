VIDEO ja FOTOD | Kes ostaks oma maal tundmatult soomlannalt ära Eestis asuva mõisa?

Kui sammaste vahelt läbi minna, pääseb põhikorruse vestibüüli, kus on palju avarust ja majesteetlik kaminahi. Peosaal on kauni vaatega jõele, söögisaal avaneb maja ette. Lisaks on köök, arvukalt tube ja wc-d. Alumisel korrusel asuvad saunaruumid, abiköök, magamistoad, koridor, kütteruum ja teised tehnilised ruumid.

Tallis on 5 suurt lahtrit hobustele, abiköök, riietusruum ja ruum tehnikale. Teisel korrusel lakas on suvetoad ja ruumi heintele.



Peahoone on 684m², abihoone 253m² ja jääkelder 178m². Maad on kokku veidi üle 22 hektari.

Konuvere mõis asub 70 kilomeetrit Tallinnast ja 50 Pärnust.

Mõisate müüki kommenteerib Risto Vähi, Uus Maa Kinnisvarabüroo analüütik:

Mõis on väga eriline kinnisvara, mille puhul ei ole mitte kunagi sarnast pakkumist, ega ka sarnast hoonet koos ümbritsevaga. Tegelikult ei ole olemas ka mõisate turgu kui sellist - on olemas pakkumisi ja siis inimesi, kes võivad üht-teist soovida. Seetõttu on müügiperioodid reeglina pikad ning sellega on üldiselt ka alati arvestatud.

Mõisa müük võib kesta aastaid. Siin on olulised meile harjumuspärased hind, seisukord, ümbritsev, aga lisaks ka ajalugu, stiil ning see, mida mõisahäärberiga teha saaks. Mõis on just nagu elamis- ja äripind ühes hoones.

Mõisa ostjal peaks olema vastav hing ning võimalused sellise hoonega tegutseda. Oleme aastakümnete jooksul ju näinud igasugu mõisate ostmisi ja müümisi ning kõik omanikud ei ole saanud hakkama.

Kui osta renoveerimist vajav mõis, peab arvestama väga tugevate muinsuskaitseliste reeglitega. Tihti on tegemist käsitööga ning aja-, materjali- ja tööjõukulu võib sõltuvalt tööde mahust ja hoone suurusest olla väga suur.

Aastas müüakse kuni 5 mõisat. Pakkumisi on muidugi oluliselt rohkem. Paljud mõisahooned on aga Eestis hoopis avalikus kasutuses (muuseumid, koolid jne).