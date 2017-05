VIDEO JA FOTOD MEELEAVALDUSELT: Kui see tehas tuleb, siis ma aheldan ennast ise selle nurgakivi külge!

Täna kogunesid tselluloositehase vastased kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks (EMA) üleskutsel Tartu raekoja platsile, et üheskoos üleraiumise all ägavate Eesti metsade eest seista.

Kodanikuaktivistid ühendusest Eesti Metsa Abiks protestivad Tartus raekoja platsil Emajõe äärde kavandatava miljarditehase vastu, mis peaks saama Eesti suurimaks ühekordseks investeeringuks ja mida plaanib ehitada Est-For Invest OÜ. Protesteerijate ridades seisid luuletaja Kristiina Ehin, Tartu linnapea Urmas Klaas, näitleja Merle Jääger, luuletajad Contra, Aapo Ilves, kirjanik Mika Keränen ja paljud teised.

Contra esitas miljarditehase ehitust kritiseeriva laulu "Looduse kroon," mis räägib inimrumaluse mõjust keskkonnale.

"Mis meie lastest saab?" hüüatati rahva seast. "Kui see tehas tuleb, siis ma aheldan ennast ise selle nurgakivi külge," hüüdis üks. Talle vastati selle peale, et nii kaugele ei tohi lasta arendajatel jõuda.

"Võitlus alles algab! Kas 200 töökohta on seda väärt, et hävitada kogu keskkond, mis meie ümber on?" küsisid meeleavaldajad.

Eesti Metsa Abiks saatis reedel pöördumise avalikkuse poolt. "Tehase kavandajad, eesotsas Est-For Investi projekti juhtide Margus Kohava ja Aadu Polliga, on öelnud, et kavandatav tehas ei mõjuta meie metsade raiumist, kuna 1/3 vajaminevast puidust toodaks Lätist ning 2/3 saadaks Eesti ümarpuidu ekspordi arvelt. Sellegipoolest näevad kodanikud tehase rajajate jutus vastuolu, sest tööstuskompleksi ainuvõimaliku asukohana näevad investorid Emajõe-äärset Lõuna-Eesti piirkonda. Kohava ja Polli on toonud sellise asukohavaliku põhjenduseks nii Põhja-Läti ürgmetsade lähedalolu kui ka ümbritseva toormevaru, selline arutluskäik näitab aga, et Emajõe-äärsed majandusmetsad on tehase rajamisplaani sisuliselt sisse kirjutatud," kirjutas pöördumises Eesti Metsa Abiks koordinaator Linda-Mari Väli.

Valitsus algatas neljapäevasel istungil puidurafineerimistehase püstitamiseks vajaliku riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on leida tehase püstitamiseks sobivaim asukoht Viljandi ja Tartu maakonnas Emajõe vahetus läheduses ja koostada sobivasse asukohta detailne lahendus ehitusõiguse määramiseks.