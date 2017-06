VIDEO ja FOTOD: Microsofti kaasasutaja näitas maailma suurimat kandelennukit

Microsofti kaasasutaja Paul Alleni firma Stratolaunch Systems näitas Californias Mojave kõrbes esmakordselt maailma suurimat kandelennukit Stratolaunch.

„Stratolaunchi loomisel on oleme jõudnud olulise verstapostini;“ teatas Stratolaunch Systemsi juht Jean Floyd. Tema sõnul tähendab Stratolaunchi angaarist välja viimine lennukiehituse esimese etapi lõppu ning maapealsete- ning lennukatsetuste algust.

Stratolaunch on mõeldud rakettide orbiidile lennutamiseks enam kui 9000 meetri kõrguselt. Ettevõte plaanib esimese raketi- väikeklassi kanderaketi Pegasus XL lennutada 2019.aastal.

Stratolaunch kaalub umbes 226 tonni. Tiibade laius on 117meetrit, lennuki kõrgus 15 meetrit. Lennuki veermik koosneb 28 rattast. Lennumasinal on kuus Boeing 747 mootorit ning see on võib pärale võtta kuni 249 tonni kaupa.