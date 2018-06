VIDEO ja FOTOD | Pühade-eelne alkoralli näitab kolmekordseid müügimahte: probleemiks on kujunenud see, et tootjad ei jõua piisavalt suuri koguseid ette anda

Eesti ja soome keelt kuuleb poes võrdselt. Suhtlema olid soomlased aga oluliselt altimad. Mitmed eestlased, kelle poole pöördusime, oma näoga kaamera ees figureerida ei soovinud. Üks kahekümnendate eluaastate keskpaigus olev noormees tõi videokommentaari andmisest keeldumise põhjuseks halva imago, mis Lätis ostlemisega kaasneb.

„Me tegelikult mingid joodikud pole," tegi ta jutule kiirelt lõpu. Viimase kommentaari andnud Eesti seltskond ütles, et Lätisse tuldi soodsama alkoholihinna pärast ning lubati ka tagasi tulla kui märjuke otsa lõppeb.

Loe veel

Portaali Kasulik eile tõstatatud probleemi, et mida teha Lätist ostetud alkoholist üle jäänud pandipakenditega, kommenteeris mees, et eks need pudelid lõpetavad prügimäel, aga ega see pandist tagasi saadav raha nii või naa liiga märkimisväärne pole. Teemat kommenteerides, ütles Super Alko juhatuse liige Uibo, et nende ettevõte ümbertöötlemata ja potentsiaalselt kusagile puu alla visatava pandi eest endal süüd ei näe ning nimetas seda Pandipakend Eesti OÜ tegemata tööks.

Üldiselt väitsid poodlejad, et alkoholi ostetakse nii endale, perele kui ka sõpradele. Intervjueeritud hiiglasliku alkoholilaadinguga soome perekond ütles, et nemad ise seda kõike jooma ei kipu ning kaasa on võetud sõpruskonna poolt kokku pandud ostusoovide nimekiri. Uibo jutu järgi tuleneb soomlaste suur huvi ka sellest, et osad seltskonnad sõidavad karavanide ning matkaautodega otse Lätist lõuna poole edasi.

Kamp nii lahjat kui ka kanget alkoholi soetanud noori soome mehi ütlesid, et otse praami pealt oldi Lätti odava alkoholi pärast tuldud ning järgmised paar päeva veedetakse hoopis Pärnus.