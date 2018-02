VIDEO JA FOTOD | Talleggi tehase ees toetatakse Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajaid

Täna ajavahemikus kell 10.30–11.30 toimub HKScan Estonia koosseisu kuuluva Talleggi ees Tabasalus pikett Rakvere Lihakombinaadi töötajate palganõude toetuseks.

Piketi ajal toimub Talleggis Euroopa töönõukogu (EWC) ettevalmistav koosolek, mille raames on kohal HKScan grupi töötajate esindajad kõigist HKScani asukohariikidest.

Piketil on teiste seas lubanud osaleda HKScan Eesti usaldusisik ja umbes kümme Rakvere Lihakombinaadi töötajat. Lisaks on oodata toetama teisi Eesti ametiühinguid.

Rakvere lihakombinaadi töötajad soovivad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% lisamist 1. juulist. Veel nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Keskmiselt tähendaks palgatõus, et töötajate tunnipalk tõuseks ligikaudu 1,3–1,4 eurot ja nad teeniksid kuus 1079 euro suurust brutopalka.

HKScan Estonia ei ole kompromissiks samme astunud. „Meie ettepanek oli jätta streikimata ja oodata paar kuud, mil on uus palgasüsteem paigas. Ma ei saa aru, miks oli vaja praegu streikida,” ütles ettevõtte juhatuse esimees Anne Mere. Tema sõnul on HKScan Estonia astunud mitu sammu, et ametiühingu soovidele vastu tulla, kuigi tegelikult ühtegi konkreetset palgapakkumist tehtud ei ole. On küll lubatud üle vaadata ettevõtte palgapoliitika ja suurendada palgafondi 5%, kuid alles teise kvartali alguses otsustatakse, mis ametikohad, millal ja kui palju palgatõusu saavad.