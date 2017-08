VIDEO JA FOTOD | Tartus katlamaja korstna täis maalinud Mihkel Joala: heameelega kataksin piltidega kõik Annelinna majade otsaseinad

„Korsten oli hea ekstreemsem proovikivi, muidu keskendume ikka sirgetele pindadele,“ sõnas Eesti idufirma SprayPrinter üks loojaid Mihkel Joala, viidates oma viimasele suuremale teosele, Tartu katlamaja korstnale ilmunud tütarlapsele. Uudse lahendusega maalitud pilt on huvi äratanud mujalgi, käesolevagi loo juures võib näiteks vaadata uudisteagentuuri Reuters videot taiese sünnist.

Eelnevalt on SprayPrinteri tehnoloogia abil suurema projektina tehtud näiteks Tartu kesklinna Albert Einsteini portree. „Kui Einsteini tööga läks umbes viis tundi, siis siin võttis masinaga 30 meetri kõrguse neiu kujutamine natuke üle 14 tunni aega,“ sõnas Joala.

Kogu protsess, sealhulgas seadme üles panek tehti lõpuks kolme päevaga, värvi kulus umbes 20 liitrit. „Einstein oli selles suhtes lihtsam, et seal oli taust ühte värvi ning pikslite vahele sai jätta rohkem õhku.“

Korstna kaunistamine ei läinud samas päris ilma takistuseta. „Esimene prototüüp kukkus läbi, kuna korstnapind ei toetanud seda tehnoloogiat. Seetõttu tuli võtta kasutusele nööridega lahendus.“ Esimesena kasutatud vaakumsõiduki tehnoloogiat siiski ei hüljata, vaid tulevikus arendatakse edasi.

Tütarlaps taevas Foto: Anni Õnneleid

Joala jaoks polnud see päris esimest korda katlamaja korstnat kaunistada, kaks aastat tagasi sai too stencil tehnikas (šablooniga) tehtud päikese. „Too kogemus oli adrenaliinirohkem, kuid need on kaks täiesti erinevat asja,“ võrdles Joala oma kogemusi.

Kui sellised projektid on rohkem entusiasmi põhised katsetused, siis edaspidi hakatakse peamiselt siiski keskenduma tellimustele. Samas plaanitakse lüüa maailmarekord suurima tänavakunsti teose valmistamiseks, seda loodetavasti järgmisel aastal.

„Kõige keerulisem osa sellest on hästi suure seina leidmine. Tehnoloogia nagu võimaldab,“ märkis Joala. Kõige suurema teosena on seni Guinessi rekordite raamatus kirjas Colorados Pueblo linnas kanalisse tehtud teos. Seda kolme kilomeetri pikkust ja ligi 20 meetri kõrgust kanaliäärt hakati eri tänavakunstnike poolt kaunistama juba 70ndatel, rekordite raamatusse jõudis 16 554 ruutmeetrine projekt lõpuks 1997. aastal.

Kui Joalal ja SprayPrinteril otseselt sarnast projekti tulevikus hetkel näha pole, siis on miski jäänud ta mõttesse juba varasemast. „Ma olen mõnda aega unistanud, et võiks teha ära terve Annelinna paneelmajade otsaseinad, mida võib mõista ideaalpinnana. Varasemalt on ka olnud sellest juttu ühe konkursi raames, kuid siis langes ta rahalistel põhjustel ära.“