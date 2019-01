VIDEO ja FOTOD | Tuleroaks langenud Nurmiko aiandis õitsevad esimesed lilled

"Praegu on kogu meie valdus seda peent põlemistolmu täis," kirjeldas ta Saku vallas asuva aiandi taastamise hetkeseisu ja lisas, et põhiline tegevus ongi hetkel puhastustööd. Lähipäevil tuleb tolmu kokku koguma spetsiaalne firma, lisas Ungerson.

Tulekahjus ei hävinud siiski kogu aiand, vaid pool hektarit jäi alles. Samuti pääsesid tuleroaks saamiseks mitmed lillesibulad. "Meil olid tulbisibulad kõik keldris, juba 2. jaanuaril tõime sibulad allesjäänud kasvuhoonesse.

Ungerson ütles, et õnnetuse järel tuli tootmisplaan ringi teha, kuid sõbra- ja naistepäeva eel on neil kavas hulgi lilli müüa."Meil juba eelmine nädal tuli esimene tulp," rõõmustas aiandi omanik ja lisas, et kasvuhoones kasvab hetkel üle miljoni tulbi. Lisaks tulpidele on kasvama pandud ka nartsissi- ja hüatsindisibulad.

Samuti on plaanis aiandipood peagi taasavada. Orienteeruv tähtaeg on märtsi algul.

Möödunud nädalal ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre Harju Elule, et paraku ei õnnestunud neil selgeks teha, kes konkreetselt aastavahetusel Nurmiko aiandi süüdanud signaalraketi välja lasi.

"Minu arvates oleks võinud politsei asja ikkagi uurida. Keegi ju tegi seda," arvas Ungerson. Ta lisas, et omal käel nad juhtunut uurinud ei ole ja kogu neile teadaolev info edastati politseile ja kindlustusele.