VIDEO ja OTSEBLOGI | Kuum alkoholipärastlõuna riigikogus. Alkopiirangud ajavad tülli. Tallink vihjas võimalusele viia laevad Läti lipu alla

Piirangud alkoholi müügile ja reklaamile

Tarmo Kruusimägi: miks kasiinod ei ole? Sester: ei ole ühtegi loetelu ju. Territoriaalsus on teema. Ei ole kasiinosid, baare jne eraldi toodud.

Täht: igasugune jaemüük kohapeal tarbimiseks.

Kivimägi: kas teatrid ja hotellid ka?

Sester: antakse õigus piirata 11st õhtul kella kuueni hommikul.

Täht, sotsiaalministeeriumist: Toetame initsiatiivi. Sõnastus nii, et piirata alkohoolse joogi tarbimist tervel territooriumil või mõnes osas - on tekstis.

Linnade liidu esindaja: nagu kõlas, siis Tartu ettepanek on sätestada öised piirangud alkoholi müügile. Tallinn, et volikogu võiks määrata piirkonna, kus probleemid tekivad. Eesti Linnade ühendus toetab mõlemaid ettepanekuid.

Vanalinna Seltsi esindaja: meie ettepanek erineb vaid ühe kitsenduse välja jätmise osas. Mitte ainult toitlustusettevõtetes vaid ka etendusasutustes ja majutusasutustes. Eriti on probleem etendusasutustes. KOVil peaks olema õigus oma territooriumil elu korraldada.

Sõna saab Tallinna linna esindaja: tahame õigust saada seada piiranguid kohapõhiselt, mitte ettevõttepõhiselt. Määrata probleemne ala. Ära hoida järgmisi vaidlusi.

Müügiks pakkumine toitlustusettevõtetes.

Järgmine punkt.

Arutelu käib.

Sester küsib ise: saan ma õigesti aru, et piiratud nähtavust ei toeta, aga kui on degustatsiioniga, siis piiratud nähtavusega alal? Sel juhul võiks olla piiratud.

Jesse: ei toeta ettepanekut. Tänane praktika on see, et toimub alkoholi müügiala ja teiste müügialade piiri peal. Tõmbavad tähelepanu ja tõmbavad inimeste tähelepanu. Ei pea heaks tavaks. Spetsialiseeritud kauplustes toetame.

Degustatsiooni eesmärk ei ole ahvatleda tarbima vaid arendada alkoholikultuuri. Premiumklassi tooted.

Kui alkohol on müügil, siis seal võiks olla degustatsioon.

Järgmisena võetakse ette degustatsioonide teema. Müügialal võiks siis toimuda need.

Tallink: Läti lipp on lähem. Ei ole ähvardus. See teema võiks tulla, kui peame tegema ebamõistlikke kulutusi. Lätis on tööjõud odavam.

Tallinki esindaja: laeva ehituslikud aspektid on olulised. Kallim on. Erilised materjalid. Tuleohutus jne.

Nele Peil: Tallinki kommentaarile omalt poolt, et kui Tallinki jaoks on suur, kuidas siis mitte jaekettide jaoks. Lipuvahetust ma ei usu, sest tööjõumaksud on Soomes ja Rootsis suuremad.

Marrandi: lihtsaid lahendusi ei ole mõttekas teha. Erand on mõistlik.

Jaanus Marrandi võtab sõna, majanduskomisjoni liige: kui vaadata sadamate, laevade seisukohast, siis komisjonis seisukoht valdav, et peaks lubama.

Sotsiaalministeerium ei toeta erandit.

Jesse: sotsiaalministeeriumile on teinud ühe teise eelnõu käekäik ettevaatlikuks. Laevanduses või lennunduses. Suhkrujookide erandist jutt.

Tallinna lennujaama esindaja: lennujaam on rahvusvahelises konkurentsis. Tasude struktuur peab olema selline, et nad lendaks. Lennutasusid ei tõsta keegi, sest siis ei lendaks siia keegi. Kaubandus on oluline, üha olulisem. Lennunduses on erisused ka Skandinaavias ja isegi Islami maades. Meil on jalakäigu ja kaupluste piir hägune.

Tallinki esindaja Aimar Pärna. Laevakauplejaid esindab ta. Kui et konkureerime siseturuga. Meie turg on merel. Teiste laevaettevõtjatega, teiste riikide laevadega. Tallink järgib Eesti seadusi. On küsimus, et kui alko ei tohi olla müügipunktist väljapoole nähtav. On leavakauplusi, kus peame ehitama ümber. Kulud on märgatavad. Umbes sama summa, 10 miljonit, ka laevadel. Laevade konstruktsioone, evakuatsiooniplaane jne. Me ei soovi saada erisusi, aga kui vaadata Tallinki turuosa, mis on 60%. Teised laevad ei hakka järgima seda. Ebavõrdne konkurents turul. Et paigutame eraldi on mõistetav, aga nähtavus eeldab muutusi.

Teine teema. Laevadel, sadamatel, lennujaamadel. Tallink ja Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid on palunud erandit.

Kaupluse sees olev nähtavus on küsimärk, võttis kokku Sester.

Sester: kas kaupmehed on nõus, et väljastpoolt nähtavus peaks olema piiratud alkoholile. Tundub, et nii on.

Kruusimägi.

Sester võtab kokku: õigusselgus, võrdne kohtlemine ja proportsionaalsus.

Triinu Täht: müügikohast väljapoole nähtavus kõigile laieneb. Erineval moel on võimalik lahendada.

Ei tahtnud seda süüdistust saada.

Jesse: detailide osas Triinu Tähele annan sõna edasi. Mitu aastat oleme teinud seda. See oli kaasavam kui väljatöötamise kavatsuse protsess välja peaks nägema. Kui tavapäraselt armastatakse ette heita eriti ettevõtjate poolt et miks nii aeglased olete.

Toomas Kivimägi: väljatöötamise kavatsus. Kuidas ikkagi maapoes välja oleks pandud.

Iirimaal sama ettepanekut. Üritada aidata neid, kes võitlevad.

Jesse. oleme siin samas ruumis sarnaseid arutelusid pidanud. Psühhiaatrite poolt, nad toetavad. Aitab inimesi, keda nemad püüavad aidata.

Beekmann: ärge isiklikust kogemusest lähtuge. Räägime rahva tervisest. Psühholoogias on selge, et kes võitlevad igapäevaselt. Osad selgelt tunnistavad, et on raske, kui ühiskond ahvatleb. Jutt käib keskkonnast, mille loome. Ei ole peamine sihtrühm, keda peaksime arvestama. Liberaalses oleme olnud pikalt. Reklaami kättesaadavus väga lai. Ühsikondlik vastutus ühtemoodi kõigil. Püüdlus olla kaine on oluline.

Kruusimägi: Beekmannile küsimus. Sults ja Beekmann endised joodikud ja aastakümneid kaine. Ei saa aru, et peidame, et joodikutel on raske. Sõltuvuses inimesed leiavad 24/7 alkoholi. Alkoholivaba õlle müük alaealistele on vale. Ma joon saunas alkovabat, sõbrad joovad õlut. LApsele ei saa öelda, et ole hea osta mulle. Kas teil on midagi joogi kui sellise vastu?

Tallinna esindaja ütleb, et on vale inimene. Edastab küsimuse edasi.

Tarmo Kruusimäe majanduskomisjonist: küsimus Tallina esindajale Kaia-Liis Koorbergile. Laste turvakeskus ja alkopood ühes majas. Prantsuse lütseumi juurest 80 m ka. Kas on probleem teada? Linn on öeldud, et see ei ole probleem. Ruutmeetrite mõõtmine kirbutsirkus.

Jesse: kaupluste nähtavuse teema on üks osa.

Jesse: kas maapoe külastaja, Selveri, Rimi jne kliendi eluiga ja elukvaliteet on ainult sotsiaalministeeriumi mõelda või meie kõigi mõelda. Kutsun vastandumise asemel koos mõtlema. Mida saame professionaalsetes tegudes teha, et hoida tervist. Alkohol ei ole esmatarbekaup. Palju on liigtarbijad.

Jesselt küsis, et kas maapoes tohib õllepudel nähtav olla.

Kolme kauplust neljast see ei mõjuta. Maapoodides alkokäive 25% ehk.

MAjanduskomisjoni liige Toomas Kivimägi: häirib see, et paneme kaupmeestele koormise. Ei ole mõjuanalüüsi, et kui palju väheneb. Ei ole numbreid. Proportsionaalsuse teema on ka oluline (kallis on teha).

Mait Palts.

Spontaanostud ja emotsiooniostud on teema. Vb aga panna need kohe algusesse, et inimesed ei teeks emotsioonioste. Nähtavuse küsimus oluline siiski. Eraldi teistest kaupadest - selle juurde võiks ka jääda. Ei pea sattuma alkoriiulite vahele enese teadmata. Nähtavus piiratud ka.

Näiteks on toodud Stockmanni kaubamaja. Hea näide. Mina ei julge väita, et ka Stockmann ei peaks hakkama eraldi osakonda kinni ehitama. Võib olla kindel, et kondiitritoodete letist on alkoholiletid näha. Kas on lubatud?

Palts: täna ei ole juttu vaheseinte ehitamisest, aga kui loeme eelnõu teksti, aga kui loeme, et ei tohi alkoholi ei tohi müügisaalis näha olla, siis sisuliselt tähendab see just seda. Meie jaoks on probleem õigusselgusega. Kuidas sätte üle toimib järelvalve. On see tarbijakaitse? On see kohalik omavalitsus. Õigusselguse punkt on tähtis. Mida tähendab, et "ei tohi olla märgatavalt nähtav" ja mida "ei tohi olla näha müügisaalist".

Palts: olles 2009. aastast alkopoliitika arutelude juures. Rohelise raamatu koostamise juures. Enamik arvasid, et saavad kirja meetmed, mida on võimalik teha. Et valitakse tõhusamad. Et mis kirja saab, peab seadusesse jõudma.

Sõna võtab kaubanduskoja juht Mait Palts

MTÜ liikmena saan aru majanduslikust jutust, aga rahvatervis peaks olema esmane.

Tarbimiskoguste üle on segadus, kuidas liitreid arvestatakse. Eelnõus 8 liitrit kui eesmärk, siis mina MTÜ liikmena ja inimesena, kes on tegelenud kaua. 15+ elanikkonna peale arvestanud. Sünnist surmani on absurdne arvestada. 1-9 on tarbimine üsna 0. 15+ arvestusega oleme 10 liitri peal.

Lauri Beekmann, alkoholi- ja tubakakahjude vähendamise koda võtab sõna. Nemad muidugi toetavad eelnõud.

Jesse lõpetas.

Maris Jesse

Jesse rõhutab, et seaduseelnõus ei ole sõna vaheseinad. Eelnõu ei tee seda ettepanekut. Erinevaid nutikaid lahendusi, kuidas juhtida ostjaid. Meil on usk suuremate kaubanduskettide nutikusse, et efektiivseid lahendusi kasutada.

Jesse: Eesti ei soovinud minna seda teed, et keelustada üldse alkomüük tavapoodides nagu Skandinaavias. See on kompromiss.

Nele Peil rääkimas.

Jesse: eriti neile mõeldes oleme ette pannud alkoholi nähtavuse vähendamist. Peab võitlust pidama, et temal oleks lihtsam poes käia ja toitu osta.

Sotsiaalministeeriumi esindaja. Maris Jesse, kantsler. Alustab kaugemalt. Debatti on peetud kahjude üle, alkopoliitika üle pidanud aastast 2009. Rohelist raamatut hakati koos arutama 2012. aastast. Kättesaadavus ja nähtavus on olulised. Miks räägime? KAhele sihtrühmale mõeldes. Ühelt poolt inimestele, kes ostavad muid kaupu. Kui kerge on teha spontaanseid oste? Ah, ostan koju. Teine sihtrühm on inimesed, kes enam alkoholitarbimist igapäevaselt kontrollida ei suuda. Üle 10% Eesti tööealistest meestest on alkoholi liigtarbijad. Nad on sõltuvuses. Tööl käivad, aga tekib lühemaid või pikemaid pause.

Pärnson lubab teha lühidalt. Nele Peiliga nõus, et vaheseinu ei toeta üldse. 800 ruutmeetri põhjendus on, et juhul kui on vaja. Need on sellised kauplused, kus on mõistlik neid ehitada välja. 450-800 vahel on keerukas ja suur investeering.

Eesti õlletootjate liit Jaan Pärnson võtab sõna. Ettepanek suurendada 800 ruutmeetrini.

Peil: võime planeerida üle Eesti, et alkohol oleks eraldatud

Sester: üks ettepanek, et jätta välja 450m2 nõue, et nemad peavad pingutusi tegema.

Saalis on ka Rimi esindaja. Peil lõpetab.

Jaekaupmees kaotab piirikaubandusest kõige enam. Kui meetmete eesmärk jõuda 8 liitri absoluutse alkoholini elaniku kohta. Juba on jõutud 8,3 liitrini. Küsitav on, et kas on proportsionaalne ja mõistlik nii kallis kohustus panna. Niigi nad teevad rohkem kui peaks. Hinnatõusus väljendab see. Konkurendid ei pea ja annab eelise tarbija pärast.

Peil: mis on võrdne kohtlemine? Kohustus suur summa maksta neile, kes juba teevad palju. 25% Eesti poodidest. Fookus sinna, kus tehakse kõige enam ja probleem on kõige väiksem. Suur osa spetspoodides, väikestes kauplustes ja Tallinki laevadel. Nemad ei pea tegema midagi. Jaeketid peavad.

Teine fakt, et suured ketid müüvad alla poole alkoholist. Vaheseinad puudutavad alla poolt alkost, mida Eestis ostetakse. Kulud on suured. Vaheseinad ja riiulitega piiramine. Kulu ei ole seina materjalikulu. Erinevad ketid on välja arcestanud - valve, turvalahenduste muutmine jne. Üldine kulu sektorile on umbes 10 miljonit eurot.

Nele Peil esindab Kaupmeeste Liitu. Protoprtsionaalsus ja turu osaliste võrdne kohtlemine. Suured ketid teevad juba palju. Selver koostöös terivsearengu instituudiga jagab alkoholikalkulaatoreid. Rimi suuremalt asja ette - ei müü alkot joobes inimestele. Prismas on vaheseinad aastaid tagasi ehitatud. Kõik ketid liitunud kampaaniatega. Pea piiri kampaania preagu. Investeeringud, mida tehakse on märkimisväärsed.

Kaupmeeste liit teinud ettepaneku jätta üldse ära kaupluste ümber ehitamine ja alkoholi varjamine.

Esimene plokk - piirangud alkohoolsete jookide väljapanekule. Teise teemana - millised on piirangud toitlustusettevõtetes. Kolmas punkt puudutab, mida alkoreklaam võiks sisaldada. Mida tähendab positiivne õhkkond jne. Me räägime eraldi ühtsest hinnast suurele ja väikesel pakendile. Veel võetakse ette reklaam meedias, ka sotsiaalmeedias.

Sester loodab, et 2-3 tunniga saadakse hakkama. Tuleb pikk sõit.

Küsimasi saavad esitada ainult majanduskomisjoni esindajad. See siis pärast.

Sester tutvustab seda, kuidas asju arutatakse. Ta rõhutab, et otsuste tegemist täna ei järgne.

Seaduseelnõu alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise eelnõu. Täna on erinevate osapoolte ära kuulamisega. Eelnõud menetletakse majanduskomisjonis neljapäeval.

Sven Sester avab istungi.

Selle laua taha kogunevad tänased arutelul osalejad. Kokku on kutsutud ligi 20 erineva huvigrupi esindajad.

Võib oodata tulist arutelu, sest kohal on nii alkoholitootjad, liitude esindajad kui ka reklaamiagentuuride inimesed.

Täna toimub riigikogus majanduskomisjoni avalik istung, kuhu on lisaks poliitikutele kutsutud erinevad ettevõtjad ja ametnikud, kes on seotud palju räägitud ja kirutud teemaga - alkohol. Täpsemalt on arutluse all alkoholi müügi- ja reklaamipiirangud. Ärileht toob arutelu olulisemad sõnavõtud ja jutud otseblogi vahendusel teieni.

