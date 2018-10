VIDEO JA OTSEBLOGI | Olulise tähtsusega küsimuse arutelu riigikogus: maksusüsteem – kaos või kaalutlus

Ettekande teevad Reformierakonna fraktsiooni esimees, endine rahandusminister Jürgen Ligi, Eesti kaubandus-tööstuskoda juhatuse esimees Toomas Luman ning rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov.

maksusüsteem – kaos või kaalutlus

Helmut Hallemaa (Keskerakond): ühtegi lahendust sa ei pakkunud. Miks me peame käsitlema Lätit ainult alkouimas? Läti rakendab ka varsti astemlist maksusüsteemi.Ligi: Läti on nagu meie "teine mina". Sarnaste pahedega, aga võimedatud vormis. Vaadake nende valimistulemusi. Me oleme siiski Lätist paremad. Läti on liialt rakendanud odavat aktsiisipoliitikat, lootes kergemale rahale, oskamata seda kasutada. Miks Lätis on rahapesuprobleem suurem? Nad meelitavad juurde kergemat raha. Nüüd nad tegelevad probleemiga paremini kui meie.

Toomas Paur (Keskerakond): miks on selline pealkiri maksusüsteem - kaos või kaalutlus?Jürgen Ligi: aitäh, et andsite mulle võimaluse kinnitada, et see on mõeldud kaose lõpetamiseks. Me oleme olukorras, kus lollusi räägitakse ette sellel ajal, kui me ravime 2016. aastal tehtud lollusi. Nii ei saa, et me varastame poole vähem ehk tõstame alkoholiaktsiisi poole vähem. Kõik tunnistavad, et otsused olid valed, aga midagi ei tehta. See on kaos.

Arto Aas (Reformierakond): 5-6 täiendavat maksu on ära jäänud. Nädal tagasi oli uudis, et e-raamatutele võiks teha maksuerandi, mida kõik kiitsid. Jürgen Ligi: meil ei ole mitu aastat olnud rahandusministrit, kes suudaks anda vastuseid. Küsimus pole karakteris vaid ka pädevuses. Mis probleemi me lahendame? Aus maksumäär koos sihitud toetusega väärtkirjandusele oleks aus poliitika.

Toomas Kivimägi: ümbrikupalga saajate arv on kasvanud, mis on selle põhjus?Jürgen Ligi: kultuur on kadunud. Varem oli ümbrikupalga püüdmine maksuameti eesmärk. Nüüd peab maksuamet võitlema valitsuse tekitatud probleemidega. Iga manipuleerija mõtleb, et miks ma pean praegu palka tõstma, kui ma saan maksuvabalt 500 eurot maksta ja ülejäänu mustalt.

Algab küsimuste ja vastuste voor.

Ligi: tulumaksu-vusseredamisest ma rohkem ei räägi. See tuleb korda teha ja akstiisid tuleks langetada mõistlikule tasemele, mitte pesuveega välja visata.

Ligi: elektriaktsiis ja kütusekatsiis. Nüüd on hakanud kõik rääkima aktsiiside päästmisest. peaminister lubab fossiilide aktsiisi alandamist, aga vaadake, mis toimub keskkonnaga. Küsimus on tasemes, mitte selles, et aktsiisid on kõige halvemad maksud.

Ligi: toetused on efektiivne poliitika, erandid on kahjulikud. Ajaloos oleme teinud õigeid otsuseid. Kõige efektiivsem eelarve konsolideerimise viis on igasugu auke ja erandeid lappida ja vältida maksude tõstmist. Välja arvatud käibemaks. Üldiselt ei tohiks nii makse muuta. Kuus kuud peaks jääma ettehoiatamise kohustuseks. Maksukobara esitamisel jäi riigikogul paar päeva aega ja tulemus on käes. Me pöörame neid asju tagasi. Keegi pole õlleaktsiisi või veiniaktsiisi tõstmist. Isegi Ossinovski ei kiida seda enam. Eelarvesse on tekkinud 100 miljoni eurone auk. Ka gaasiaktsiisiga on sama lugu ja nüüd räägitakse soodustuste andmisest. See on jabur.

Ligi: üks tees, mille suured rabistajad on ära unustanud on see, et sotsiaalpoliitikat saab teha kogutud maksudega. See, mida tehti maksusüsteemiga, oli loll ka majanduspoliitiliselt. Ta ei vähendanud vaid suurendas ebavõrdsust. Eelkõige mõjutas see pensionäre. Vaesed ei saanud sentigi võrreldas senise plaaniga.

Ligi: poliitikutel on kirg erineda ja jätta enne valimisi inimestele mulje, et nad saavad võimalikult palju raha. Loosungitega vehitakse, aga probleemi, mida lahendada, ei ole.

Ligi: astmeline tulumaks on tee vales suunas, kuna maksustab kõrgemalt seda tööd, mida me juurde tahame ja madalamalt seda tööd, mida me ei teha ei taha. Majandusele on kuritegelik tsiteerida Donald Trumpi, nagu oleks käibemaks kõige halvem maks majandusele üldse. Absurdsemat valimislubadust, et laseme käibemaksu alla ja võtame laene juurde, on kõige ohtlikum lubadus majandusele.

Ligi: 2000. aastal, kui endine maksusüsteem hakkas toimima oli näha, et ettevõtete kasumid kahekordistusid. See oli fenomenaalne, kuidas võib õigeid asju tehes saavutada kasu.

Ligi: maksud on selleks, et koguda raha riigile vajalikeks asjadeks majandust ja kodanikke kõige vähem häirival moel. Ajades asja nii oleme saanud rahvusvaheliselt väga kõrgeid hinnanguid oma maksusüsteemile.

Jürgen Ligi: poliitikud ei tea enne valisimisi, kuidas targalt ja stabiilselt käitudes valimistel hääli saada. Kõik tahavad erineda ja kõik tahavad midagi öelda, msi on vastuolus sellega, mida maksuteooria ja praktika on ära tõestatud.