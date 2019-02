VIDEO ja OTSEBLOGI | Riigikogu uurib, milline võiks olla Eesti maksusüsteemi tulevik

Ettekande teevad Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige, maksunduse töörühma juht Jaan Puusaag ning Ernst & Young Eesti partner Ranno Tingas.

Eesti maksusüsteemi tuleviku arutelu

Tegelikult tuleks vangi minna selliste summade puhul, ütles Ligi.

Ta kritiseeris alkoholiaktsiisi ja käibemaksu Lätti viimist. Seda põhjustanud seadus tuleks ära muuta ja vabandada.

Eelmine kord lubas Vabaerakond tõsta tulumaksu 24 protsendile, nüüd lubab alandamist 12 protsendile.

Kes lubavad varamakse, siis milliselt varalt ja kui palju lubatakse makse koguda tulumaksu asemel. Maksuvõimelist rahavoogu tootvat vara pole kogunenud.

Parempoolseks nimetav erakond lubas alandada käibemaksu 15 protsendile. Neli aastat tagasi lubas EKRE alandada käibemaksu kümnele protsendile.

Tuleks ära unustada regionaalpoliitika, kuna see tooks kaasa vaid maksude optimeerimine. Ääremaadelt nagunii makse ei laeku, märkis ta.

See pole sotsiaalpoliitika, vaid asotsiaalpoliitika, ütles Ligi.

Kas me maksame palka või mitte? Kui suudame palka maksta, siis tekib soov teha preemiate maksmisel erandeid.

Erandid on saatanast. Saatan on salakaval. Sedasi murendatakse maksusüsteemi pikaajaliselt. Kõik lubavad jälle spordi tegemist maksunduslikult soodustada. Tervisega on sellel vähe ühist. Äärimisel rumal on lasta maksumaksjal kinni maksta mingeid maratone, märkis Ligi.

Probleemide lahendamisega valimislubadused väga ei tegele, ütles riigikogu puldist Jürgen Ligi (Reformierakond). Maksusüsteemi mõte on koguda riigi tegevuseks vajalik raha kokku majandust võimalikult vähe koormates ja seda erakonnad ei tee ka nendel valimistel.