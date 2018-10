VIDEO | Karilaid Ligi „grillimisest” õiguskomisjonis: Danske segaduse eest vastutab ikkagi rahandusminister

„Ma pean kahjuks ülema, et kuuest erakonnast viis suhtub sellesse teemasse väga tõsiselt ja väga hoolikalt. Ainult üks erakond, Reformierakond on väga pahane, et selle teemaga tegeletakse ja nad jätkuvalt väidavad, et õiguskomisjon, parlament ja ka peaminister ei tohiks sellele teemale viidata, see pidi meie rahvusvahelist mainet alandama,” oli Karilaiu hinnang täna poolteist tundi kestnud õiguskomisjoni istungile.

Ta märkis, et Reformierakonna poolt tuli väga raevukas katse Danske rahapesuteema teema laualt ära pühkida ja tegeleda millegi muuga. Ka ütles Karilaid, et Ligi eitas täielikult enda vastutust selles juhtumis. „Ta väidab, et ta on endast kõik teinud – et ta pigem tahab tunnustada iseennast ja finantsinspektsiooni," kirjeldas õiguskomisjoni keskerakondlasest esimees.

Karilaiu sõnutsi ei saa selle kõigega nõus olla, kuna ka Eesti Panga esindajad, kes on samuti õiguskomisjonis käinud Danske asjus aru andmas, leiavad, et rahandusministril ja rahandusministeeriumil on juhtiv roll Eesti finantskeskkonna usaldusväärsuse ja arengu ees.

Vastuses küsimusele, kes oleks pidanud viimase kümne aasta jooksul rohkem tegema, kas finantsinspektsioon või rahapesu andmebüroo, leidis õiguskomisjoni esimees, et selle segaduse eest vastutab ikkagi rahandusminister, kelleks Jürgen Ligi aastatel 2009-2014 oli.

