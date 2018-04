Hiljuti toimunud kinnisvarakonverentsil arutlesid asjatundjad selle üle, mis saab meie pealinna kaubanduskeskustest. Laienemine on meeletu ja uusi keskusi tuleb aina juurde. Arutelu käigus selgus, et keskuste edu võti võib peituda hoopis muus kui nende füüsilises kehas. Oluliseks võivad kujuneda kaks tahku.