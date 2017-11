VIDEO: Kes saab hiigelvaranduse endale? Merest leitud unelmate aaret ei suudeta jagada

1708. aastal lasid Briti sõjalaevad põhja Hispaania galeooni San Jose. Sellest ajast alates on laeva tuntud kui „laevavrakkide püha graali", sest selle pardal on kulda, hõbedat, vääriskive ja juveele, mille väärtuseks hinnatakse 17 miljardit dollarit. San Jose avastati 2015. aastal Kolumbia rannikumeres Baru poolsaare lähedal. Siis läks aga loomulikult mölluks.

Laev lasti põhja Hispaania pärilussõja ajal. Arvati, et laeval hukkus 600 inimest. San Jose oli üks kolmest laevast, mille pardal oli varandus, mis toodi Lõuna-Ameerikast ning mis oli teel Hispaaniasse. Seda sooviti kasutada pärilussõja kulude katteks. Lisaks muule varandusele oli laeval väidetavalt ka 11 miljonit peesot raha.

Loomulikult on laev tekitanud pärast leidmist kohtuvaidluse Kolumbia valitsuse ning USA firma (Sea Search Armada) vahel , kes selle varanduse avastas. Algselt leppisid kaks osapoolt kokku, et leitu jagatakse võrdselt ära. Siis aga võttis Kolumbia vastu seaduse, mis jätaks varanduse ainult neile. USA firma andis Kolumbia riigi kohtusse Kolumbias. Siis jõudis see ka USA kohtusse. Siiani on ebaselge, kes selle endale saab ehkki Kolumbia teeb juba jõupingutusi varanduse pinnale toomiseks.

San Jose täpne asukoht on veel teadmata. Sonaripiltidelt on aga näha mürske, relvi, keraamikat, kunsti ja muidugi ka kulda, hõbeda ja kõike muud ilusat ning kallist.

Varandusekütid on seda legendaarset aaret taga ajanud juba 300 aastat. Huvitav ei ole mitte ainult 17 miljardi eest vara vaid ka ajalugu, mida vrakk endas kannab. Teadmist, kuidas inimesed tol ajal elasid.

Peagi on oodata, et varandust hakatakse mere põhjast välja tooma. Kes selle endale saab on veel selgusetu.