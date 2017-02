Maikuus Saaremaa Triigi sadama ja Hiiumaa Sõru sadama vahelisel liinil sõitma hakkav uhiuus parvlaev Soela on peaaegu valmis. Ärileht käis Nasval asuvas Baltic Workboatsi tehases uut laeva vaatamas ning videos näeb nii uue laeva kaptenisilda kui masinaruumi.

Tellija ehk majandusministeeriumi esindajana järelevalvet tegev Veeteede ameti projektijuht Kunnar Nilp rääkis, et 26. aprilliks peab Saaremaa laevatehas parvleva Soela ministeeriumile üle andma. Laev ehitati spetsiaalselt Sõru-Triigi liini ehk Hiiumaa ja Saaremaa vahelise ühenduse jaoks. See on Eesti kohalikule laevatehasele juba viies parvlaev, mis on ehitatud väikesaartega ühendust pidama.

Soela puhul on arvestatud just selle liini navigatsioonitingimusi ja ka kohalike vajadusi: aastaringseks ühenduse pidamiseks on laeval jääklass. Korraga mahub pardale kuni 200 sõitjat ja kuni 22 sõiduautot või kaks veoautot. Veokeid laevale mahutada on oluline kasvõi sellepärast, et Sõrust veetakse piim naabersaarele, sest Hiiumaal endal piimatööstust pole.

Hetkel on käimas ka liinile operaatori valimine ning majandusministeerium kutsus otselepingute menetluse hankele kolm ettevõtet - Kihnu Veeteed, TS Laevad ja Väinamere Liinid - ning loodab neilt hinnapakkumised saada 14. veebruariks.