VIDEO | Kõrv kikki, ettevõtjad! Siin on üks nipp motivatsiooni leidmiseks

Iga suur projekt algab motivatsioonist. Kui aga tunned, et sul puudub suurem eesmärk ja kõik su tegemised nõuavad enneolematut pingutust, siis võib sel olla üks väga lihtne põhjus, mille peale ise ei tule. Selleks annab videos nõu rahvusvahelise haridus- ja tehnoloogia ettevõtte Mindvalley karismaatiline juht Vishen Lakhiani.

Mindvalley asutaja ja juht Vishen Lakhiani on suur Eesti toetaja. Teda seob Eestiga eestlasest abikaasa Mindvalley kaasasutaja Kristina Mänd Lakhiani, nende kaks last ja Mindvalley Eestis tegutsev 15-liikmeline tiim. 2017. aasta lõpus avaldati eestikeelsena Visheni raamat “Erakordse Elu Kood”, mis esmakordselt jõudis ingliskeelsena trükki 2016. aastal ning tõusis kiiresti ka New York Times'i ja Amazon'i enimostetud teoste nimekirja.

Sel suvel korraldavad nad enda eestlasest abikaasaga Kultuurikatlas suvekooli maailma tippettevõtjatele, kuidas veelgi edukamaks saada.

Kandideerimisavalduse saab esitada aadressil: http://www.mindvalley.com/u/tallinn