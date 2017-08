VIDEO | Kui hing ihkab eksklusiivset kodu — vaata luksuslikku ja energiatõhusat elamist

Kristiine ja kesklinna piiril asub 2016. aastal valminud luksuslik, arhitekt Riho Jagomägi projekti järgi ehitatud elamine, mis võlub äärmiselt pilkupüüdva sisekujuduse ja targa maja lahendustega. See detaildieni läbi mõeldud maja on müügis ja tõtt-öelda on eramu müügikuulutus tase omaette — videopilt annab edasi kogu selle luksuse ja kvaliteedi, mida jagub majja igal sammul.

Üldiselt on kuulutustes heal juhul lisatud virtuaaltuur või harvemal juhul mõni algeline videoklipp.

Kvaliteet Kinnisvara OÜ juhatuse liikme Mikk Mürki sõnul on aga müügipakkumisi praegu väga palju ja nende seast silma paistmiseks tuleb vaeva näha. Nii tekkiski mõte luua midagi erilist! Muidugi ei tähenda see ainult atraktiivse kuulutuse valmistamist — ka müüdav objekt peab olema vääriline.

Näiteks Saarma 3 eramu müügiks on valminud klipp, mis ei jäta kedagi külmaks — see on justkui astumine muinasjutulisse maailma. Tänu väga hästi tehtud klipile tekib tunne, nagu oleksid päriselt kohal. Atraktiivne ja intrigeeriv! Muidugi peab tõsisema huvi korral kohale minema, et tunnetada kogu miljööd, kuid esmamulje on võimas ja silm puhkab. Mereni on siit vaid 700 meetrit.

Saarma 3 from Marko Koks on Vimeo.

Mida see omanäoline maja endas peidab?

Algab kõik juba kaunilt kujundatud õuealast — killuke loodust ja kaunis haljastus keset linna. Sissepääs on kaetud looduskividega, mida on kasutatud ka maja fassaadil. Uhked vaated avanevad õuele 80-ruutmeetriselt terrassilt ja 100-ruutmeetriselt katuseterrassilt, kus on mõnus veeta aega soojal ajal.

Elutoas ja spaas on passiivaknad, sh kolm suurt lükandust — ava uksed ja pikenda tubane eluruum õue.

Lõunapäikesele avatud planeering on valgusküllane ja päikseline. Üldse on elamises kogu planeering hästi läbi mõeldud ja väga funktsionaalne.

Targa maja lahendus võimaldab kontrollida kütet, valgustust, ventilatsiooni, valvet, samuti saab sättida ajaliselt liikuma kardinad, avada saab lihtsasti aiavärava ja garaaži jne.

Eripakkumise korras kuni 1.10.2017 maja broneerijale kingituseks sportauto Mercedes-Benz SL63 AMG (pildil vasakul) või samas summas hinnasoodustust.

Rohkem infot maja kohta leiad sellelt lingilt.