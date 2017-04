VIDEO: Kümned inimesed avaldasid Vabaduse väljakul meelt Rail Balticu trassi vastu

Täna lõunal avaldasid Tallinnas Vabaduse väljakul kümned inimesed mitu tundi meelt Rail Balticu trassi vastu. Üritus kandis nime Stop Fail Baltic.

Korraldajate sõnul on tegemist üldrahvaliku meeleavaldusega valitsuse ja riigikogu soovimatuse vastu rahva tahtega arvestada.

Üritusel esinesid Tõnis Mägi, Jaak Tuksam jt. Poliitikutest olid kohal Artur Talvik, Martin Helme jt.

"Valitsus ei saa rahvalt mandaati, et ehitada hiidrajatis, mis muudab alatiseks Eestimaa palet. Me kõik nõustume, et Eesti vajab korralikku raudteed ja kiiret ühendust Euroopaga, kuid see otsus peab tuginema põhjalikel analüüsidel ning mitte ohustama meie laste ja lastelaste tulevikku. Oleme parema Rail Balticu poolt," teatasid korraldajad.

Korraldajate hulka kuuluvad Ökoriik Eesti, Avalikult Rail Balticust, Noored Rohelised, Eesti OTT-liikumine, Erakond Eestimaa Rohelised, Eesti Kultuurikoja RB töörühm, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, MTÜ Eesti Vanemad, SA Terve Rahvas, Eesti Raudteelaste Ametiühing, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing ja paljud teised.