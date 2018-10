VIDEO | Ligi vastused Danske rahapesuskandaaliga seotud küsimustele õiguskomisjonis: see on naeruväärne, ära aja möga ja see on haige jutt

Vähem kui 15 minutit pärast tema kohalejõudmist olid juba tuurid komisjonis nii üleval, et suletud ustest hoolimata kostusid Ligi raevukad väljendid ka ukse taha. Need algasid mõõduka "Kas sa oled kunagi lugenud, mis on nõukogu pädevuses?" reaktsiooniga ja lõppes emotsionaalsete "Ära aja möga!", "See on haige jutt!" ja "See on naeruväärne!" pursakutega.

Ühtlasi rõhutas Ligi õiguskomisjoni liikmete ees, et veel 2014. aastal ei peetud kusagil maailmas Euroopa panganduse põhiprobleemiks rahapesu. Kuigi teadvustati rahapesu probleeme Baltikumis, olid need valdavalt seotud Lätiga. Ühtlasi oli tema sõnum, et vastutajate otsimisel tuleks rahandusministeeriumi asemel hoopis justiitsiministeeriumi poole vaadata.

Poolteist tundi pärast õiguskomisjoni istungi lõppu ehk kella 12.45 ajal, kui ajavahemikus 2009-2014 rahandusministri ametis olnud Ligi ajakirjanike ette astus, olid emotsioonid rahulikumad, kuigi esimese löögi andis reformierakondlasest poliitik siiski koosoleku kokku kutsunud ja Keskerakonda kuuluva õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu pihta.

"Minul ei ole võimu Karilaidu lahti kangutada sellest ametist. Ta on tegelenud Eesti riigi maine määrimisega ja praegu on tulemas konkreetsed investorite mured Eestile - miks te ei ütle, et see juhtum oli isoleeritud ja miks te lasete sellest teha Eesti läbikukkumise," lausus Ligi.

Küsimusele, kui palju Danske nimi ja rahapesu teema finantsinspektsiooni nõukogu koosolekutel siis üles tulid, kui tema nõukogu juht oli, märkis Ligi, et neid kordi loomulikult oli, kuid toona oli Danskest veel suuremaid peavalu tekitajaid, mistõttu keskenduti pigem nendele.