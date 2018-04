VIDEO | Lotomaailma kurioosum. Kaval geenius surus korraldajad mitmel korral nurka

Arvutisse sisestati aina uusi ja uusi kombinatsioone ning täidetud piletitega jooksti poodi. Siis aga juhtus midagi. Üks suuremaid poode lõpetas piletite müügi, siis teine ja seejärel järgmine. Lõpuks ei müünud ükski kauplus enam pileteid. Aeg oli saanud otsa. Veidi üle miljoni kombinatsiooni oli aga veel välja ostmata. Mandel ise ei teadnud väidetavalt loosimise hetkel sellest krahhist midagi.

Aga sellest ei olnud midagi. Mandeli meeskonnal olid siiski võidunumbrid. Ja mis väga oluline, vaid temal olidki võidunumbrid, mis tähendas, et ta ei pidanud võitu jagma. Ta võitis 27 miljonit pluss väiksemaid auhindu, mis tegid kokku 30 miljonit dollarit. Investorid olid õnnelikud.

Juriidiline segadus

Virginia osariigi loterii reeglites on kirjas, et pilet on kehtiv vaid juhul, kui see on saadud samast terminalist, kust kaudu see osteti. Kuna aga Mandel ja tema meeskond olid läinud otse poeomanike manu, kerkis juriidiline küsimus, kas piletid on kehtivad. Lõpuks otsustati siiski, et piletite eest oli ju makstud ja võidud jäid kehtima.

Virgina loteriid vedav inimene ei olnud just rahul, et loto võitis investeerimisgrupp. Ta pidi aga raha üle andma, sest reegleid ei oldud rikutud. Intervjuus ütles mees, et olgu see võit siis selle grupi organiseerituse, matemaatiliste võimete ja järjekindluse eest. Ta avaldas aga lootust, et nad seda ei korda.

Põgenes saarele

Täna elab Mandel rannamajas, mis asub troopilisel Vanuatu saarel, mis ei ole Austraaliast kaugel. Ta elab seal alaliselt ja põgenes sinna vanglakaristuse kartuses. Nimelt püüdis ta pärast Virginiat teha sama trikki taaskord Iisraelis, aga ta pisteti pettuse kahtlusega eeluurimisvanglasse. Süüdistuste põhjus oli muide see, et ta ei andnud investoritele enne kindlaid võidukoefitsente ehk garantiid.

Intervjuus ühele raadiojaamale ütles Mandel küsimuse peale, kas tema trikki oleks võimalik kasutada ka tänapäeval, näiteks USA megaloto Powerball juures, et see on võimatu. Esiteks peaks Powerballi nurka mängida üritav inimene ostma kosmilise arvu lotopileteid. Tema matemaatika peab paika pidama ning tal peaks olema üleriigiline logistikakett. Ühesõnaga - see oleks võimatu missioon. Tõenäoliselt ollakse selle mehe tegemistest õppinud ka mujal ning sel viisil enam võita võimalik ei ole.