VIDEO | Maailma kõige kallim tänav asub siin. Juba odavaima maja hind lööb vererõhu üles

Kusjuures Google Mapsis saab kogu maailma kallima tänava ka "läbi sõita". Ei ole tegemist suletud tänavaga.

Tänavale ehitatakse näiteks üht uut maja. Selle arhitekt on piirkonna staararhitekt Richard Landry. 2011. aastal müüdi see krunt 14,4 miljoni eest Lions Gate Entertainmenti tegevjuhi Jon Feltheimeri poolt, kes oli kaks aastat varem maksnud selle eest vaid 9,8 miljonit. Uued omanikud on Armeenia rahandusministri Gagik Khachatryani pojad Gurgen ja Artyom. Nad lasin maha lammutada seal asunud maja ning ehitavad kahekorruselist häärberit, kus on sisebassein, garaaž viiele autole ning lisaks veel eraldi basseinimaja, mil on oma kelder.

Khachatryani vennad omavad maailma kallimal tänaval veel üht krunti. 2010. aastal ostsid nad maja 355 South Mapleton Drivel. Selle soetasid nad 11 miljoni dollari eest. Vennad panid selle 2016. aastal 35 miljoniga müüki. Midagi nad seal ei teinud. Nad soovisid vaid teenida enam kui kolm korda rohkem, kui nad kuus aastat tagasi maksnud olid. Paraku müük ei õnnestunud. Siis panid nad hinnaks 26,5 miljonit dollarit.

Üliluksusliku kinnsvaraga tegelev arendaja Nile Niami müüs selle aasta aprillis oma üliuhke 19 vannitoaga maja 44 miljoni dollariga ühele teadmata Saudi Araabia kodanikule. Paar kuud hiljem müüs ta ühe teise sama tänava maja 39 miljoni eest.

Aga tuleme tagasi tänava ühe kuulsama hoone juurde, milleks on Spellingu häärber. See ongi Petra Eccelstone'i käes, kes selle 85 miljoniga ostis. Ta maksis lisaks 20 miljonit, et maja renoveerida ja täiendada. Hiljuti paiskas ta selle turule 150 miljoni dollari eest.