VIDEO | Maailma suurim kruiisilaev randus esmakordselt USAs – milline näeb välja elu selle pardal?

Maailma ühele suurimale laevakompaniile Royal Caribbean kuuluv maailma suurim kruiisilaev Symphony of the Seas randus esmakordselt USAs, vahendab Business Insider. Miamis sildunud laev suudab läbi oma 18 korruse võõrustada kokku 6680 reisijat.

Laeval on mõeldud kõigile reisijatele. Näiteks peredega lapsed saavad ööbida spetsiaalsetes kajutites, mis on kohandatud lastele. Näiteks on seal palju mänge ja ka liugtorusid.

Adrenaliinihimulisemad reisijad võivad veeta pikki päevi laeva 24 erinevat basseini külastades, veeliumägedel või siis surfisimulaatoritel. Ülemistel laevatekkidel on üles pandud ka topelttross, mida mööda saab julgestatult laskumist proovida.

Laeva pardalt leiab 20 000 troopilist taime ja 52 puud. Ka leiab sealt 42 baari ja kohvikut ning 22 restorani.