VIDEO | Martin Kruus: mõte, et meil õnnestub siin Euroopa Liidu nurgas ajada väga omapärast energiapoliitikat, läheb meile lõpuks väga kalliks maksma

Turu kontsentreerumine ei ole hea suund ning olukorda aitaks kiiresti lahendada Eesti Energia taastuvenergia osa börsile viimine, seejuures tuleks börsile viia mitte vähemus- vaid enamusosalus, kinnitas Nelja Energia ja Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus.

Kruus lausus, et eilne tehing, millega Eesti Energia taastuvenergiaga tegelev tütarfirma Enefit Green ostis Nelja Energia, oli aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimine ega too Nelja Energiale kaasa mingeid muutusi. Lepingu sõlmimisele järgneb veel rida tegevusi, oma heakskiidu peavad andma kolme balti riigi konkurentsiametid. Kuni need tegevused on tehtud, jätkab Nelja Energia oma tavaärast tegevust.

Kruusi sõnul ei ole neil Eesti Energiaga ühtki kohtuasja, vaid nende pretensioonid on erinevate riigi otsuste vastu.

Probleemid, mis Eesti energeetikas täna on, need on Kruusi sõnul turu avanemise lastehaigused, ja need on nagunii vaja lahendada varem või hiljem.

„Mõelda, et meil siin Euroopa Liidu nurgas õnnestub ajada väga omapärast energiapoliitikat, see läheb meile lõpuks väga kalliks maksma,“ lausus ta.

Turu kontsentreerumine ei ole tema sõnul kindlasti hea suund. „Mis seda aitaks kiiresti lahendada on taastuvenergia osa börsile viimine. See on esimene samm õiges suunas. Minu arvates tuleks börsile viia mitte vähemus- vaid enamusosalus. Siduda Enefit Green täiesti Eesti Energiast lahti,“ kinnitas Kruus.